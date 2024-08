“Anche i capitoli migliori devono finire ad un certo punto.E non potevo pensare ad una fine migliore di un nuovo inizio.” Comincia cosi il lungo post pubblicato su Instagram da Craig Ellison, il preparatore di portieri che ha affiancato il nuovo portiere della Fiorentina David De Gea negli ultimi dodici mesi di attività. Il britannico ha voluto dare un ultimo saluto al portiere spagnolo. Questo il messaggio:

"Nell'ottobre dello scorso anno (nel giorno del mio compleanno come accade) mi è stata data la possibilità di lavorare con il portiere che da tempo consideravo il migliore del pianeta. Un portiere che avevo visto negli ultimi 12 anni mettere in mostra dopo una mostra di livello mondiale per la squadra che ho sostenuto - e mi era stato dato il privilegio (e la sfida) di riportarlo a quel livello, e oltre, dopo quasi 6 mesi fuori del gioco”.

“E' stato un viaggio che mi sono goduto fino in fondo. C'è un motivo se hai raggiunto così tanto”

“Fin dal primo momento, sapevamo entrambi che avrebbe funzionato - entrambi abbiamo capito molto velocemente di cosa si trattava l'uno dell'altro, e per qualsiasi motivo i nostri stili e filosofie sembravano complimentarsi istantaneamente con gli altri. È stato un viaggio di cui mi sono goduto ogni singolo secondo! Una cosa è guardarlo in televisione, ma vedere la velocità, l'agilità, la maneggevolezza, il movimento, la comprensione, la coerenza, e l'élite pretende su se stesso, [..] C’è un MOTIVO per cui ha raggiunto così tanto”.

“Una persona unica, umile e con i piedi per terra. Il mondo sta per rivedere il De Gea 2.0”

“E soprattutto. Ecco l'uomo. La persona. Che ha raggiunto il massimo come portiere. Riconosce tutti i presenti nella stanza. Ha tempo per i fan a qualsiasi ora della giornata. È umile. Rispettoso e con i piedi per terra. Niente gossip. Niente di stravagante. Solo un vero gentiluomo. Dopo 8 mesi, innumerevoli sessioni di allenamento, un trilione di salvataggi, un paio di gol, tante risate, 2 calcio persi e un viaggio infernale, abbiamo raggiunto quello che ci eravamo prefissati ad ottobre 2023. Il mondo sta per vivere il David De Gea 2.0”.

Questa la foto pubblicata assieme al lungo messaggio: