DI Francesco: "Tessmann non sarà convocato per la Coppa Italia, di lui si occuperà la società. Duncan è arrivato tardi ma..."

Questo pomeriggio l’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco, alla vigilia turno di Coppa Italia contro il Brescia, ha partecipato alla consueta conferenza stampa: di seguito alcuni dei temi trattati dal nuovo allenatore dei lagunari:

"Per me anche le partite fatte in precedenza contavano. La Coppa Italia è importante, è ovvio che siamo in un periodo particolare con il mercato, ma la squadra ha dimostrato grande disponibilità di lavoro ed ho avuto riposte importanti. Ovviamente noi allenatori non siamo mai contento e dobbiamo migliorare sotto tanti altri aspetti. Dal punto di vista del lavoro e della tenuta, però ho avuto risposte importanti. La squadra l'ho vista molto più propositiva, compatta, sicura, è riuscita a leggere meglio le fasi della partita nelle ultime uscite. Domani mi aspetto un altro upgrade”.

“C'erano tante cose da migliorare, adesso i risultati arrivano. Tessmann non sarà convocato per il Brescia”

Ha anche aggiunto: “Al di là dell'aspetto tattico, ricordiamoci sempre come ci si è arrivati alle partite. Nel primo test avevamo meno conoscenze e grandi carichi di lavoro, ve lo assicuro. Ora stiamo lavorando, ma cerchiamo anche di smaltire il lavoro fatto. Giudicare una partita sola si fa fatica, c'erano tante cose da migliorare, ora cominciano ad arrivare miglioramenti e anche vittorie. Com’è la situazione infortunati? Oristanio non recupera, poi non avremo Busio, Pohjanpalo, Bjarkason e Jajalo. Tutti gli altri ci saranno. Tessmann vi anticipo che non è convocato”.

“Duncan è arrivato in ritardo ma è l'uomo giusto che serviva al Venezia”

Ha parlato anche dell’ex viola Alfred Duncan: "E' arrivato tardi, ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe. Il progetto non lo fa l'allenatore, ma la società e lui sapeva dove voleva andare così come la società. E' l'uomo giusto che ci servita. Faccio i complimenti a tutti per quanto hanno dimostrato fino ad ora”.

“Buso fa parte del progetto tecnico, di Tessmann se ne occuperà la società”

Ha poi concluso parlando di Tanner Tessmann: “Ho parlato con i ragazzi, non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società. Busio fa parte del progetto al 100% a livello tecnico. Per quanto riguarda Tessmann invece se ne occuperà la società”.