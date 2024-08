Sfumato Todibo la Juventus è a caccia di un difensore: Giuntoli vuole difensore cercato in passato dalla Fiorentina

L’ufficialità dell’accordo tra il Nizza e il West Ham per Jean Clair Todibo mette in ulteriore difficolta il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli. Al suo arrivo Thiago Motta aveva chiesto un difensore di spessore da aggiungere alla rosa e sfumato il francese, ad una settimana dall’inizio del campionato, adesso il ds bianconero deve trovare un altro profilo: continua quindi la caccia ad un difensore.

La Juventus studia il colpo: scelto il difensore del futuro

L'edizione odierna de La Stampa ha cercato di fare luce sull’argomento sottolineando che, dovendo virare su soluzioni secondarie, la volontà della Juventus è quella di prendere un giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Adesso il nome in cima alla lista dei preferiti, sfumati appunto le prime scelte Calafiori e Todibo, è quello di un ex obbiettivo di mercato della Fiorentina. Stiamo parlando di Josip Sutalo dell’Ajax. La scorsa estate, quando il croato era ancora un giocatore della Dinamo Zagabria, fu seguito da vicino dalla coppia di mercato gigliata Barone-Brade senza poi mai trovare l’accordo.

Il croato piaceva ad Italiano, ma preferì Amsterdam a Firenze

Il giocatore alla fine scelse, per ambizione, di trasferirsi in Olanda, incappando però in una delle piu brutte stagione dell’Ajax. Il difensore è stato tra i piu deludenti, soprattuto considerando che è stato pagato 20 milioni circa, a soli dodici mesi dal suo arrivo ad Amsterdam potrebbe già cambiare aria: Sutalo infatti non sarebbe ritenuto incedibile dal nuovo tecnico dei lancieri Farioli. La Juventus, come gia cercato di fare con la Fiorentina per l’operazione Gonzalez, potrebbe inserire una contropartita gradita al tecnico italiano: nella ‘operazione potrebbe rientrare anche Rugani, stimato dall’ex allenatore del Nizza. Le alternative sono Kiwior, Lenglet e Hummels.