Il Genoa si muove per il post Gudmundsson: si guarda in casa Inter, ma c'è un problema

Il Genoa si sta muovendo sul mercato per cercare un sostituto per Gudmundsson, attaccante cercato dalla Fiorentina. Il club rossoblù, come riporta Tuttosport, ha messo gli occhi su Joaquin Correa dell'Inter che non ha affatto convinto Simone Inzaghi.

Il problema principale per la società ligure è il suo ingaggio lordo da 6,5 milioni. Da capire la fattibilità dell'operazione, che potrebbe andare in porto solo con l'impegno dell'Inter nel pagamento di parte dell'ingaggio.