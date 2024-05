Tudor: "In ritardo rispetto alle italiane in finale? Non faccio paragoni. Meno guardi gli altri e meglio è"

La Fiorentina è in finale di Conference League, così come l'Atalanta che ha centrato l'obiettivo in Europa League. Serata amara per la Roma, che ha salutato il sogno finale cedendo il posto al Bayer Leverkusen. Appuntamenti importantissimi per le squadre italiane, ai quali Igor Tudor, interpellato in merito in conferenza stampa, ha risposto così: “La Lazio è in ritardo rispetto a queste squadre? Non sono abituato a fare paragoni, non mi piacciono e non portano a nulla. Sono concentrato sul presente”.

“Meno guardi gli altri e meglio è”

E aggiunge: “Questa è una sfida con me stesso, voglio migliorarmi e raggiungere gli obiettivi di ogni giorno. Nel lavoro quotidiano serve la massima concentrazione, poi si vedrà dove ti porta. Vivi meglio se non guardi gli altri, meno lo fai e meglio è”.