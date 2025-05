Il Rimini cerca il prossimo allenatore e punta la guida della Fiorentina Primavera. I dettagli

Il futuro di Daniele Galloppa è pronto a essere lontano da Firenze, dopo quasi 5 anni sulla panchina delle giovanili della Fiorentina anni al timone della Fiorentina Primavera. Galloppa è passato dall’Under 17 alla Primavera ormai da due anni, e il suo percorso nel calco giovanile potrebbe concludersi.

Idea Galloppa per un club di Serie C

L’allenatore della Fiorentina Primavera sta stuzzicando il Rimini, come riporta il Corriere di Romagna, ora che il club romagnolo ha appena iniziato la caccia al sostituto di Buscè. Galloppa domani giocherà la finale Scudetto contro l’Inter al Viola Park, e il suo percorso con i viola è sotto la lente d’ingrandimento del diesse Di Battista. Galloppa risiede a Cesena e in passato ha allenato anche il Santarcangelo in Serie D (stagione 2018-2019), prima di approdare a Firenze nel 2020. Il tecnico romano piace anche al Lumezzane.