La Roma si sveglia tardi, ma supera il Sassuolo e si rimette a caccia della vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Il turno delle 18 di Serie A ha visto la sfida tra Roma e Sassuolo: all'Olimpico, sotto gli occhi di Bove in tribuna, i giallorossi si sono imposti per 2-0.
La cronaca della gara
Partita abbastanza a senso unico sin dalle prime battute, con Dybala che impegna Muric dopo poco; si fa sentire anche il Sassuolo con Koné, che ha un'occasione nell'uno contro uno ma si fa ipnotizzare da Muric. Sarà allora un altro Koné, quello della Roma, a sbloccare la partita al 76simo: azione manovrata, cross di Soulé che pesca la testa del francese per l'1-0. Sulle ali dell'entusiasmo, la Roma raddoppia appena due minuti dopo: Ghilardi trova un cross basso, El Shaarawy fa il velo, Soulé non può sbagliare a porta sguarnita.
Come cambia la classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 39, Roma 39, Napoli 38, Juventus 36, Como 34, Atalanta 28, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 13.