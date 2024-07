Amrabat? Ancora allo United, ma di rinterzo (e con prolungamento di contratto)

Tra qualche ora scadranno i termini per il Manchester United per esercitare il riscatto di Sofyan Amrabat. Ma la strada sembra già tracciata: niente versamento di venti milioni di euro alla Fiorentina.

Ancora allo United di rinterzo

Però il giocatore potrebbe lo stesso ritornare allo United per la prossima stagione. Come? Su La Nazione si legge che i Red Devils chiameranno il club viola con l’obiettivo di rinnovare il prestito (sicuramente oneroso) con riscatto, stavolta obbligatorio, per l'estate successiva.

Rinnovo contrattuale

Ma la società viola non può permettersi il lusso di far avvicinare Amrabat allo svincolo (contratto in scadenza fra un anno) e allora prima di avallare questa formula, proverà a far rientrare il nazionale marocchino per qualche giorno a Firenze avviando la procedura del rinnovo del contratto anche e solo per una stagione.

Difficile, per non dire impossibile, che Amrabat giochi per i viola il prossimo anno.