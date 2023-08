Alla fine Gori accetta la Serie C. Il centravanti gigliato si sposta in Campania

L’Avellino sta per chiudere Gabriele Gori, attaccante classe 1999 di proprietà della Fiorentina. Il calciatore viola non ha preso parte al ritiro al Viola Park, ed è fuori dal progetto tecnico gigliato, assieme ad Agostinelli, Dalle Mura e Corradini, altri elementi di proprietà viola in attesa di destinazione.

Siamo in uno stato avanzato della trattativa tra la dirigenza viola e gli irpini, sono molto vicini gli accordi. Dopo aver ricevuto gli interessamenti di Catania, Arezzo, Brescia e Como, il centravanti mancino cresciuto nel vivaio della Fiorentina pare finalmente aver trovato una destinazione. Gori sembrava restio a scendere in Serie C, ma pare essersi convinto. Attese novità nelle prossime ore.