Kouame e Jovic, stesso reparto destino diverso

Kouamé continua ad avere richieste, anche interessanti da dieci milioni di euro, come quella del Lorient. La Fiorentina, Italiano in primis fa muro, mentre su Jovic la società è pronta seriamente a prendere in considerazione eventuali offerte: la Roma, a cui era stato proposto Luka, ha virato su Azmoun e punta Lukaku, per il Milan il serbo è un extrema ratio e adesso toccherà a Ramadani piazzare un giocatore fuori dal progetto. A riportarlo è La Repubblica.