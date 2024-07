Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara fa il punto sul quasi avvio della nuova stagione, con il solo Kean all'orizzonte in ottica arrivi:

"Il ritiro presso la comunità montana di Bagno a Ripoli è a un passo. E non c’è certo da meravigliarsi se il mercato ancora langue. Ci sono gli Europei, il budget è quello che è e il boy scouting ha già fatto quello che doveva fare con la Juventus per segnalare un giocatore sul quale Pradè crede con tutto se stesso. E noi non possiamo che augurarci che abbia ragione, anche se un contratto con scadenza 2025 secondo logica avrebbe dovuto prevedere un esborso più ragionevole. Fa pensare il fatto che il suo procuratore sia stato visto sulla sua grossa utilitaria fare un carosello in solitaria sul viale dei colli. Ma forse è stato solo un colpo di calore.

Ma in questi giorni di attesa con mezza squadra da rifare fa molto discutere il calo di appeal della Fiorentina. Tutto nasce dalla scelta di Zaniolo, che ha preferito l’Atalanta. Nessuno si strappa i capelli per il mancato arrivo dell’ex Roma, ex Galatasaray, ex Aston Villa, ex ragazzo prodigio. Ma perché meravigliarsi se un calciatore preferisce la Champions alla simpatica Conference League? Per ritrovare Appeal in fondo basta tornare a giocare nell’Europa che conta. Vogliamo credere che la società abbia questa come missione. Mago Daniè facci sognare. Non aspettiamo altro".