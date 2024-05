Non solo Biraghi, anche un altro terzino della Fiorentina oggi a Imola per tifare la Rossa

Non solo il capitano della Fiorentina è un grande tifoso della Ferrari. Cristiano Biraghi, intercettato questo pomeriggio nel paddock del circuito di Imola, è andato oggi a vedere dal vivo, e da vicino, le macchine più veloci del mondo, quelle di Formula Uno. Ma non è stato il solo calciatore gigliato a recarsi in Emilia dopo il pareggio di ieri contro il Napoli.

I due terzini sinistri della Fiorentina a seguire dal vivo la Rossa

Anche l'altro terzino sinistro a disposizione di Vincenzo Italiano, Fabiano Parisi, è partito questa mattina da Firenze per assistere ad uno degli spettacoli più emozionanti dello sport. Come postato dallo stesso difensore campano su Instagram, si vedono bene le monoposto sfrecciare nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Insomma, un sabato di relax ma sempre all'insegna dello sport dopo aver strappato un buon punto ai campioni d'Italia.