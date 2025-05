Adani: "Un campionato vincente per la Fiorentina significherebbe quarto posto. Kean? Ecco dove lo vedrei al meglio"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è rientrato finalmente in campo dopo la settimana difficile che ha passato lontano dalla squadra per problemi familiari. A Siviglia, contro il Betis, ha giocato un tempo (il secondo) in attesa di tornare in campo da titolare. Di lui ha parlato l'ex calciatore, tra le altre della Viola, Daniele Adani sulla trasmissione Viva el Futbol.

Ecco cosa ha detto: “Adesso Kean è alla Fiorentina, ma chissà in estate… Per fare un campionato vincente, la Viola dovrebbe terminare al quarto posto. Mentre Moise potrebbe fare uno step successivo, magari al Napoli al posto di Lukaku. Lì lo vedrei benissimo”.