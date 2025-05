Malusci: "Kean era da far partire dall'inizio per lanciare un segnale al gruppo. Fagioli? Si sta limitando al compitino"

Alberto Malusci, ex difensore viola, ha commentato su Radio Bruno la sconfitta della Fiorentina a Siviglia, concentrandosi su alcuni singoli che non hanno reso come previsto e sull'attacco che ha mancato l'appuntamento con il gol:

Su Fagioli

“Fagioli non sta giocando all'altezza del suo livello, si era percepito anche nelle precedenti uscite. Ieri sera, però, non ha fatto una partita anonima, bensì si è limitato al ‘compitino’. Tuttavia, la prestazione della squadra di ieri non mi è dispiaciuta affatto”.

Sull'attacco

“Fossi stato in Palladino, avrei fatto giocare Kean dall'inizio. Anche per lanciare un segnale importante al gruppo. Beltran ha fatto molto fatica: è uno di quegli attaccanti che deve vedere la porta, inserirsi. Ma da centravanti fatica troppo”.

Sulla prestazione in generale

“La Fiorentina nei primi venti minuti ha aspettato il Betis nella propria metà campo. Dopo la squadra è salita in cattedra, alzando il baricentro. Nel secondo tempo è arrivata la forza di reagire, in uno stadio non facile: anche la lettura della partita era difficile ieri”.