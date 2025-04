Parisi: "Fiorentina squadra propositiva, ci piace giocare a calcio. Dobbiamo divertirci e prenderci responsabilità"

L'esterno sinistro della Fiorentina, Fabiano Parisi, ha parlato con il sito ufficiale del Celje a poche ore dalla partita di andata dei quarti di finale di Conference League.

“Questa settimana ci siamo preparati per questa gara importante - ha detto - Sappiamo che il Celje è una squadra organizzata, che ha un allenatore spagnolo e che quindi fa tanto possesso. Siamo preparati e pronti a metterla in difficoltà”.

La Fiorentina viene indicata come una delle favorite in questa competizione: “Sicuramente ci sono altre squadre, oltre a noi. La Fiorentina deve dimostrare il suo valore come ogni anno. Sappiamo che la Conference è una competizione molto difficile da affrontare”.

Stasera si sfideranno due delle squadre più prolifiche in zona gol di tutta la Conference: “Abbiamo fatto tantissime reti, siamo una squadra molto propositiva, ci piace giocare a calcio. Vogliamo divertirci e poi ci sono responsabilità che dobbiamo prenderci”.