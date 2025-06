La leggenda della Fiorentina e capo delegazione della Nazionale Italiana Under 21 Giancarlo Antognoni ha parlato al sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha comunicato i convocati per l'Europeo di categoria: “Questo qui è un bel gruppo, fatto di tanti buoni giocatori, senza dubbio i migliori da proporre in questo momento. Il nostro compito è aiutare i ragazzi giovani a crescere, hanno vent'anni e hanno bisogno dei consigli giusti. Devono soprattutto capire che questa è una maglia molto importante”.

E aggiunge: “Quando l’Italia parte per queste grandi competizioni non è mai la favorita, eppure alla fine riesce quasi sempre a fare un’ottima figura. Francia, Inghilterra e Spagna sono squadre fortissime, ma possiamo comunque ottenere un risultato positivo. Siamo cresciuti molto a livello giovanile, facendo un percorso importante: lo dimostrano i successi in Under 19 e Under 17”.