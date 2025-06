L'Italia Under 21 si prepara all'Europeo: Ndour trova spazio tra i convocati di Nunziata. Ci sono anche Bianco e un ex Fiorentina

L'Italia Under 21 si prepara all'Europeo di categoria: comincia il conto alla rovescia, tra poco più di una settimana gli Azzurrini inizieranno la competizione. Il sorteggio ha inserito i ragazzi di Carmine Nunziata nel girone A, con Spagna, Romania e i padroni di casa della Slovacchia.

Italia Under 21 all'Europeo: c'è Ndour. Kayode presente, Bianco no

Il ct ha scelto i suoi ventitré convocati per l'Europeo. In lista figura il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, pupillo di Nunziata che giocherà la competizione in maglia azzurra. C'è anche l'ormai ex viola Michael Kayode, insieme ad Alessandro Bianco.

Ecco la lista completa: