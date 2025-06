Quattro viola in campo con le rispettive Nazionali: sorridono le due italiane, pesante batosta per la Danimarca nel derby scandinavo

Quattro giocatrici della Fiorentina in campo stasera nella Nations League Femminile: per il primo posto nel proprio girone l'Italia aveva bisogno di battere il Galles e, contemporaneamente, di sperare nella vittoria della Danimarca sulla Svezia. Nonostante le azzurre abbiano fatto quanto necessario, battendo il Galles 1-4, è stato tutto vanificato dal roboante successo della Svezia ai danni della Danimarca per 6-1.

In campo per l'Italia Emma Severini dal primo minuto, spazio poi nel finale per Francesca Durante (12' in campo). Solo panchina, invece, per Agnese Bonfantini e Margherita Monnecchi, le altre due ragazze di proprietà della Fiorentina. La Danimarca, invece, schiera dal primo minuto Emma Snerle (sostituita all'85simo); 24 minuti nel finale concessi a Sofie Bredgaard, mentre Emma Faerge ha dovuto guardare le sue compagne dalla panchina.