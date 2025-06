In Nazionale si ferma anche Gabbia e per Spalletti è emergenza totale in difesa. Subito chance per Ranieri da esordiente?

Nell'allenamento di oggi a Coverciano il CT della Nazionale Luciano Spalletti ha dovuto registrare un altro infortunio. Si è fermato Matteo Gabbia, difensore del Milan, che ha riportato un infortunio muscolare lasciando subito la sessione.

Una brutta tegola per la Nazionale alla vigilia dell’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, con l'eventuale forfait di Gabbia che si aggiungerebbe alle assenze di Buongiorno e Calafiori, entrambi out per guai fisici, e a quella di Francesco Acerbi, che ha deciso di rinunciare alla convocazione del c.t.

Come riporta Sky Sport, le alternative per Spalletti sono o l'ex viola Coppola o il capitano della Fiorentina Ranieri, che sarebbero entrambi all'esordio in azzurro. Gabbia potrebbe essere sostituito da Mancini della Roma.