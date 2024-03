L'incredibile Verona di Baroni vince anche a Lecce, ai giallorossi stavolta non riesce il miracolo nel recupero. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Scontro diretta pesantissimo vinto dal Verona nel lunch match del Via del Mare contro il Lecce: è finita 0-1 con la rete del solito Folorunsho, uno dei pochi rimasti al club gialloblù dopo l'assurda sessione di mercato di gennaio. Per i salentini, ora addirittura quasi in zona retrocessione, nessun miracolo nel recupero stavolta, come era accaduto invece contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.