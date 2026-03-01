Un rigenerato Zaniolo come minaccia numero uno: ma l'ex viola non farà il falso nueve come con Palladino

E' rientrato ma non per giocare da titolare Davis e così a sostenere il peso dell'attacco bianconero contro la Fiorentina sarà principalmente Nicolò Zaniolo, alla sfida da ex e dopo una gara d'andata in cui fu sostituito nell'intervallo. E' lui la minaccia numero uno per la difesa già precaria di Vanoli. A Udine Zaniolo si è rigenerato e ha fatto fin qui una buona stagione, con 5 reti in campionato.

Non si tratterà però di falso nueve come a Firenze provava a usarlo Palladino, nel suo 3-5-1-1: accanto a Zaniolo dovrebbe esserci uno tra Buksa e Bayo.