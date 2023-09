Quella frase molto indicativa di Italiano...

Sarà stata la sconfitta, sarà stato il sentirsi addosso le critiche, sta di fatto che Italiano, dopo il KO subito dalla sua Fiorentina sul campo dell'Inter, si è lasciato scappare una frase significativa, relativamente alle formazioni che schiererà in campo ogni gara.

“Chi non è al cento per cento non può mettere piede in campo” questo il concetto base espresso dal tecnico viola e che sarà fondamentale anche per capire chi giocherà o meno contro l'Atalanta.

E' chiaro che, in un contesto del genere, chi è di ritorno dagli impegni con le Nazionali, parte un passo indietro rispetto agli altri, anche se un paio d'eccezioni a questa regola potrebbero esserci. Una si chiama Milenkovic che già da oggi si allenerà con la squadra, l'altra Gonzalez, che è stato importantissimo per le sorti della squadra in questa stagione.

Per tutti gli altri ruoli dove c'è incertezza o ci sono ballottaggi, l'ago della bilancia propende già verso una determinata parte.