Commisso ha mollato la presa, Gonzalez adesso si può vendere. Ma al prezzo che chiede la Fiorentina

La Fiorentina ha dato l'okay alla cessione di Nicolas González, riporta Gianluca Di Marzio. Ora però bisognerà capire a che prezzo l'attaccante argentino potrà partire.

La priorità di Nico resta… la Juve…

Non bastano i 30 milioni di euro offerti da Juventus e Atalanta, la Fiorentina ne vuole infatti 40. Per quanto riguarda la destinazione, il giocatore ha dato priorità alla Juventus, ma non ha chiuso all'Atalanta. Se i bergamaschi dovessero superare la Juve, va capito se i bianconeri pareggeranno poi l'offerta.

Ma l'Atalanta non molla

L'Atalanta spera di trattenere Koopmeiners o di prendere Nico González. Di conseguenza, se l'argentino andrà alla Juve, i bergamaschi punteranno a trattenere Koopmeiners.