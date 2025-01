Un difensore itinerante della Fiorentina pronto a salutare definitivamente i colori viola?

Eduard Dutu, difensore classe 2001 della Fiorentina, ha passato le ultime stagioni in prestito. Montevarchi, Reggina, Gubbio, Ancona, Virtus Francavilla e adesso al Pineto, squadra che milita in Serie C.

La sua avventura legata (ultimamente solo a distanza) con i colori viola però, potrebbe essere giunta al termine. Come riporta Antenna Sud, il Foggia sarebbe interessato a lui e la trattativa per l'acquisizione del suo cartellino sarebbe in fase avanzata. Il club rossonero spera di chiudere il colpo a titolo definitivo nelle prossime ore, con Dutu che si prepara così a dire definitivamente addio alla Fiorentina.