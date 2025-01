L'allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole sul pareggio strappato alla Fiorentina a Firenze e sul possibile futuro di Sanabria, cercato anche dalla società viola: “Contro il Cagliari ci sarà il momento di soffrire e altri di pressare, cercando di fare male. A Firenze lo abbiamo fatto bene e anche contro la Juventus, quando pressi alto puoi concedere qualche occasione: è la nostra filosofia, una squadra deve saper interpretare tutti i momenti della partita. E' da un mese che la squadra ha fame e carattere, come me. Le abbiamo gestite bene, a Firenze siamo stati in 10 per oltre un'ora: siamo stati lucidi, abbiamo gestito bene questa ora di gioco ed è stata una soddisfazione per me. Avevo visto la squadra lucida, così ho potuto rischiare inserendo Njie e Karamoh sugli esterni con Adams davanti”.

E su Sanabria: “E' un giocatore del Toro. Se deve entrare, è un giocatore del Toro. E' successo anche a Tameze: le chiacchiere le lascio agli altri. Un mese fa ho detto che mi serve il sostituto di Zapata, per il resto pensiamo al Cagliari. Spero che domani Tony possa risolvere una grande partita”.