Bucchioni: "Palladino da esonero, ma Commisso vuole aiutarlo con il mercato. La Fiorentina cerca tre giocatori"

Il giornalista e direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato della Fiorentina e del futuro di Palladino.

“Palladino sarebbe da esonerare ma…”

“Sarebbe da esonerare senz’altro - Bucchioni si riferisce al tecnico gigliato - ma la variabile Commisso va tenuta presente. Ovvio che, se prendono un’altra sberla pesante all’Olimpico, può succedere di tutto. Ma in generale Commisso vuole dare una mano al suo allenatore con il mercato. C’è stata una riunione prima di Natale, proprio per supportare Palladino, perché avevano capito che fin lì la Fiorentina era andata oltre le proprie possibilità”.

I tre giocatori ricercati dalla Fiorentina e un possibile ritorno

Il club viola, nello specifico, cerca "un esterno offensivo, come era Luiz Henrique (che non hanno preso perché il budget era di 20 milioni), che salti l’uomo e segni anche qualche goal. Poi, un altro centrocampista di centimetri e muscoli (visto che Frendrup non ce la fanno a prenderlo) e un difensore che faccia ripartire l’azione (si era pensato a Pablo Marì). Infine, un sostituto per Kayode. Avevano puntato su Coulibaly del Parma, che poi è finito al Leicester. Quindi ora, per un problema di lista Uefa, potrebbero far tornare Fortini dallo Juve Stabia. Il vice Kean? Solo in caso riescano a cedere Kouame”.