Zaniolo e un obbligo di riscatto matematicamente impossibile. I dettagli

Il Corriere dello Sport sul proprio sito spiega la situazione legata a Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo della Fiorentina arrivato a gennaio in prestito dal Galatasaray.

Condizioni del riscatto matematicamente decadute

Le condizioni per l'obbligo di riscatto sono matematicamente decadute, visto che dal momento della firma in viola Zaniolo per essere automaticamente riscattato dalla Fiorentina avrebbe dovuto collezionare il 60% delle presenze delle partite a disposizione con almeno 30 minuti in campo.

Il giocatore pronto a tornare in Turchia

Calcoli alla mano a Zaniolo servirebbero altre 10 presenze per fare scattare l'obbligo, ma la Fiorentina giocherà, al massimo, nove partite da qui a fine stagione. Così le parti si ritroveranno a stagione finita per discutere sul da farsi, ma la sensazione è che Zaniolo sia destinato a tornare alla base turca.