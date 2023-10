"Ogni volta che perde la Fiorentina subisce critiche pesantissime, e questo influisce sul gruppo. L'adrenalina non deve diventare tensione"

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria della Fiorentina contro il Cukaricki: “L'avversario era leggero, ma ieri era l'occasione per cancellare la sconfitta contro l'Empoli e per consentire ad alcuni singoli di mettersi in mostra. Si vedeva la voglia della squadra di segnare tanti gol, per evitare che la differenza reti possa costarci il primo posto nel girone come l'anno scorso”.

E poi: “Ogni volta che perde la Fiorentina viene sottoposta a critiche pesantissime, e questo alla lunga influisce sul gruppo. Forse manca l'abitudine a stare nelle parti alte della classifica, ma la squadra gioca bene e va avanti grazie all'adrenalina positiva che le trasmette Italiano. L'importante è che l'adrenalina non diventi pressione”.