Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno sulle (non buone) sensazioni in avvicinamento alla sfida di domani tra Fiorentina e Genoa, in virtù anche di un'assenza molto pesante.

Su Kean

“L'assenza di Kean non ce l'aspettavamo, anche perché non ce ne eravamo accorti a Magonza. Vediamo chi giocherà al suo posto, ma è un'assenza che fa rabbia: lo abbiamo messo in Germania, non è servito e si è pure fatto male. Non sta girando niente nel modo giusto e Vanoli avrà un altro problema a cui far fronte”.

Sulle ultime uscite della Fiorentina

“A Magonza partita brutta, come spesso vediamo in Conference che ha un livello molto basso. Ho rivisto la solita superficialità, le solite amnesie: la Fiorentina non sembra essere una squadra, nessuno capisce i momenti di difficoltà dei compagni, nessuno dà tranquillità, e sono cose che poi paghi e stai pagando. Domani, temo, rivedremo la solita solfa, perché la Fiorentina non fa più paura, nemmeno a squadre come il Lecce che a Firenze verrebbero a difendere, e invece vedono negli occhi dei giocatori viola la paura. Giovedì li ho visti rassegnati, eppure giocavano contro le riserve del Mainz”

Sulla partita di domani

“Il Genoa cercherà di metterti immediatamente sotto, hanno un allenatore nuovo, 30mila persone allo stadio e vengono da una vittoria: psicologicamente stanno molto meglio della Fiorentina. Vanoli in primis, aldilà degli aspetti tecnico-tattici, dovrà incidere sull'aspetto mentale, anche perché non può fare molto altro. Lo ha detto anche Galloppa, è stato il primo a dirlo: la Fiorentina non può cambiare, perché non ha ali, e quindi non puoi modificare più di tanto ciò che hai a disposizione. La squadra, poi, mi sembra molto poco consapevole di dove si trova, né di cosa stanno rischiando, perché le altre si stanno muovendo mentre te sei ultimo da solo”.