La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sottolinea l'importanza di Fiorentina-Napoli, quasi come una finale. Una lotta per l'ottavo posto che vede i viola a una vittoria dalla certezza di un nuovo ritorno in Europa (Conference League), mentre i partenopei hanno l'occasione per sorpassare i viola e salvare almeno la pelle in una stagione fallimentare.

Oltre la sfida di stasera, scrive il quotidiano, la strada per l’Europa sarebbe comunque ancora tutta aperta proprio grazie alla sfida in programma ad Atene contro l’Olympiacos: la coppa garantisce un posto in Europa League, un salto in avanti non banale per le ambizioni del patron Rocco Commisso.

Ad Atene però la Fiorentina vuole arrivarci con la mente libera e un posto in Europa già sicuro, per questo stasera è una partita decisiva in cui Italiano schiererà la miglior formazione. Per molti protagonisti, fra l’altro, sarà l’ultima gara casalinga e non mancheranno applausi e cori. In particolare, per Italiano da parte della Curva Fiesole. L’allenatore e una decina di calciatori sono ai saluti perché l’anno prossimo difficilmente vestiranno ancora la casacca viola.