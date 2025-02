In occasione della presentazione del Pepito Day, che si terrà il 22 marzo allo stadio Franchi di Firenze, Giuseppe Rossi ha parlato a Sky Sport: "Non è un addio al calcio, è una festa che ho voluto fare con tanti ex compagni ed ex allenatori. Ho deciso di farla a Firenze spontaneamente, era doveroso, qui ho vissuto solo tre anni ma sono stati tre anni fantastici".

Poi ha annunciato una sorpresa: "Il 22 ci sarà anche Sir Alex Ferguson, il mio primo allenatore a 17 anni al Manchester United. Ho giocato pochissimo con i Red Devils, ma quando l'ho chiamato mi ha detto subito di sì e questo fa capire la persona che è. Sarà un onore averlo al mio fianco a Firenze, lo rivedrò dopo tanti tanti anni".

Infine su Kean e Retegui: “Bello vedere due attaccanti italiani che segnano tanti gol, mi auguro possano fare bene anche in Nazionale. Vedremo chi dei due si adatterà di più al gioco di Spalletti, al momento non saprei chi potrebbe essere il titolare. Vederli insieme, certo, sarebbe davvero bello”.