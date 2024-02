Nicola rinuncia ancora al suo centravanti ma per la Fiorentina c'è lo spauracchio Zurkowski

L'Empoli di Davide Nicola è una delle squadre più in forma del campionato al momento, con 8 punti in 4 gare dal momento del subentro del tecnico torinese: un problema in più per la Fiorentina di Italiano.

Non ci sarà ancora una volta Ciccio Caputo, che segnò al Franchi all'andata ma da gennaio gli azzurri hanno ritrovato Zurkowski, grande protagonista e già autore di 4 reti. Il polacco per altro sarà anche voglioso di rivincita, da ex proprio della Fiorentina.