Rubinho: "Perdere contro la Fiorentina ci può stare, ma così... I Viola hanno dominato in lungo e largo, specie nel primo tempo"

Il debutto nella massima categoria del Genoa si è rivelato amaro, con i tifosi rossoblù già in fermento dopo il ko interno subito da parte della Fiorentina. In merito alle possibili cause, itasportpress.it ha contattato Rubinho, ex portiere del club ligure:

“Sono molto deluso. Perdere contro la Fiorentina ci può stare, ma non in questo modo… E' stata una partita a senso unico, con la Fiorentina che ha dominato in lungo e largo, soprattutto nel primo tempo. Il Genoa non è mai stato realmente pericoloso. Così non va assolutamente bene. Speriamo nella prossima perché ripeto: a Genova nessuno è contento, se questo è l’andazzo”.

Poi ha concluso così: “A Gilardino avevano preso Messias e Malinovsky ma non ha potuto utilizzarli da subito. Quando rientreranno, faranno sicuramente la differenza nel Genoa. Per il suo gioco, sono fondamentali”.