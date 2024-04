Lorenzo Amoruso è stato uno dei protagonisti della penultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina. Quella squadra, con Batistuta in avanti, Rui Costa a centrocampo e Ranieri in panchina, vinse il trofeo superano l'Atalanta nell'ultimo atto. Quella stessa squadra che i viola affronteranno domani per le semifinali della seconda competizione nazionale.

“Atalanta in forma stratosferica, Fiorentina con qualche problema”

“L’Atalanta vista a Napoli è in forma stratosferica - ha detto Amoruso al Corriere dello Sport-Stadio - mentre la Fiorentina ha evidenziato ancora qualche problema concedendo contropiede e palle lunghe al Milan, il terreno preferito dei rossoneri: contro la squadra di Gasperini, che verrà a Firenze per aggredire e mettere sotto pressione dal primo minuto, serve più compattezza”.

“Due occasioni di fila chissà quando ricapiteranno”

Poi ha aggiunto: “Ma Italiano e i suoi calciatori sono convinto abbiano una voglia incredibile di riprovarci dopo le due finali perse l’anno scorso, sapendo che o giochi nel Manchester City o nel Real Madrid, oppure due occasioni di fila nella Fiorentina con tutto il rispetto chissà quando ricapiteranno. Sapendo soprattutto di avere la possibilità di entrare anche loro nella storia di questo club”.