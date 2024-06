Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, considerando la possibilità della sua cessione. Ecco le sue parole a Cronache di Spogliatoio: “Il giocatore è forte, ma la finale di Atene mi ha ucciso la salute. Prestazione priva di anima, i calciatori che fanno così li mollo un po’. Gonzalez è il più forte della Fiorentina e non l’ho visto dentro una finale contro l’Olympiakos. Almeno un segnale di vita, anche una testata all’avversario…”.

“Cessione? Per trenta milioni…”

Sulla possibile cessione: “A che cifre? Perché la Fiorentina non l’ha pagato poco. Comincia a essere accostato a cifre più basse, dopo tre anni che sta a Firenze. Io a trenta milioni di euro… mi procuro un simpatico fiocchetto”.

“Nzola ottimo, per la parte destra della classifica”

Su Nzola: “A Lecce lo vedo bene. Sono convinto che sia giusto per quelle squadre lì, come appunto lo Spezia, ma è alla Fiorentina che è fuori scala. Ottimo attaccante per la colonna destra della classifica”.