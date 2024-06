Il mercato è sicuramente un tema importante anche per il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino che vede in Gonzalez un punto fermo della sua squadra: “Nico lo conosco bene perché ci abbiamo giocato contro ed è difficile fermarlo, è un giocatore che determina e i calciatori che determinano mi piacciono tutti. E' carico, motivato, ragazzo vero, non vedo l'ora di allenarlo. E' un trequartista di destra, ma può giocare sottopunta e può fare anche altri ruoli perché è un calciatore intelligente”.

"Credo tanto nei giovani, ho chiamato anche loro perché sono fondamentali nel calcio di oggi. Nei due anni passati a Monza ho avuto tanti giocatori forti giovani. Per questo ho parlato anche con Galloppa, con cui ho giocato, e li porterò in ritiro per valutarli".



E ancora: “Ovvio che ho chiesto dei giocatori di qualità se vogliamo alzare l'asticella. Ma la società sa bene cosa ci serve e lavora alla grande sotto questo punto. Stiamo seguendo dei profili e sappiamo dove andare a mettere le mani. Stiamo lavorando bene e c'è massima condivisione anche sulle cessioni”.

A proposito di cessioni, Ikone potrebbe lasciare: “Non sono riuscito a parlare con Ikone ma vedremo di farlo nei prossimi giorni, c'è una situazione aperta con lui, vedremo il da farsi (cessione in Qatar ndr)”.