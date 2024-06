Prosegue la conferenza stampa di Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, che spazia su tanti temi, dalle idee di gioco al mercato.

"Il sistema di gioco, non sono un integralista che usa un solo sistema, mi piace cambiare e nei due anni in Serie A ho fatto tanti esperimenti. Credo in principi di gioco, non in un sistema. I giocatori devono sapersi adattare a tante posizioni, la Fiorentina ha grandi giocatori che possono farlo. La mia idea è anche quella di partire con una difesa a 3, ma la Fiorentina viene da un percorso di 4-3-3, 4-2-3-1, e sono soluzioni che potremo utilizzare. Poi a seconda del contesto andremo a studiare il sistema di gioco, la cosa fondamentale è avere i calciatori".

‘Non vedo l’ora di conoscere Commisso, i tifosi si aspettano un calciatore importante in attacco'

“C'è grande confronto con la società, perchè questo aiuta a crescere. Stiamo ragionando con Ferrari, Pradè e il direttore Goretti. L'attaccante sappiamo bene che determina, anche a livello tecnico e poi di risultati. So che a Firenze sono passati calciatori di un certo valore e i tifosi si aspettano un calciatore importante. Cercheremo di fare il meglio sul mercato. Ho sentito Commisso telefonicamente e poi lo risentirò oggi in giornata, è sempre presente e mi ha sorpreso la sua grande ambizione e passione, testimoniate dalla costruzione del Viola Park. Non vedo l'ora di conoscerlo".

‘Felici dei portieri che abbiamo, su Beltran penso che…’

“Beltran può giocare sia sotto punta nel 4-2-3-1 che giocare come punta, e con lui ne abbiamo parlato. Ha grande mentalità, è disponibile e ha caratteristiche importanti. Io non dico alla società ‘mi serve quel giocatore’, in base a ciò che farà la società, cercherò di allenare i calciatori nel miglior modo possibile. A Monza con Djuric sapevo di dover fare un certo tipo di gioco, con altri calciatori bisogna fare altro, puntando sul palleggio. Terracciano? Abbiamo dei grandi poriteri e siamo contenti, lo scorso anno ha fatto la miglior stagione della sua carriere. Puntiamo su di lui fortemente, poi seguiamo le evoluzioni del mercato e sono molto felice dei portieri”.