È il giorno della presentazione di Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico campano ha parlato in conferenza stampa esprimendo le proprie prime sensazioni da neo tecnico viola.

‘Ringrazio il Monza, emozionato di essere alla Fiorentina’

“Un grande motivo di orgoglio essere qui, davvero emozionato di rappresentare questa società. Ringrazio il Monza, è anche merito loro se ora sono qui, grande merito a Berlusconi per aver creduto in me, resterà sempre nel mio cuore e lo ringrazierò per tutta la vita. Galliani per me un maestro calcistico e umano, ringrazio tutto l'ambiente Monza. Ora sono strafelice di essere qua e motivato a fare un grande percorso. Sono arrivato in una grandissima società con grandi tifosi, un ambiente fantastico”.

‘Ho sentito i calciatori, sono tutti vogliosi di ripartire al meglio’

“Sono arrivato in una grande squadra, la Fiorentina ha fatto benissimo negli ultimi anni con Italiano. Un grande gruppo, una grande ossatura. È stato fatto un percorso che va portato avanti. La rosa è forte, c'è grande sintonia e unione con la società, ci confrontiamo ogni giorno e stiamo valutando tutto da qui al 30 giugno. Vogliamo lavorare per il bene della Fiorentina. Ho già parlato con tutti i calciatori, mi odieranno perchè li ho rintracciati in giro per il mondo. Ho bisogno di parlare coi giocatori e confrontarmi con loro, prima del calciatore c'è l'uomo. Io li devo amare ogni giorno e motivarli per farli rendere al meglio. Ho sentito tutti carichi e vogliosi di ripartire dopo una stagione intensa e faticosa".