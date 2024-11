UFFICIALE: Il 'maestro' torna ad allenare in Serie A

Cambio ufficiale di panchina in Serie A. Dopo l'esonero di Luca Gotti, il Lecce ha trovato il suo nuovo allenatore: si tratta di Marco Giampaolo.

Il tecnico nato a Bellinzona, in Svizzera, soprannominato il ‘Maestro’ ha firmato un contratto della durata di un anno per il club pugliese, con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di salvezza.

Nell'ultimo turno di campionato il Lecce ha pareggiato in casa per 1-1 contro l'Empoli, ma durante la gara era scattata una pesante contestazione dei tifosi all'indirizzo della società, dell'allenatore e dei giocatori. Da qui la decisione della dirigenza di cambiare rotta.