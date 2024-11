Prima le sei scoppole dalla Fiorentina, poi il pari con l'Empoli: la Toscana costa cara a Gotti, esonerato dal Lecce

Alla fine la panchina di Luca Gotti non ha retto ed è arrivato l'esonero: è di pochi minuti fa l'ufficialità della scelta del Lecce di Corvino. La formazione giallorossi aveva pareggiato ieri sera in casa contro l'Empoli ed era reduce da un periodo nero, drammatizzato dallo 0-6 incassato dalla Fiorentina qualche settimana fa. Non è ancora chiaro chi subentrerà dopo la sosta per le Nazionali.