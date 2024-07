Repice: "Zaniolo ha fatto bene a scegliere l'Atalanta. Lavorare con Gasperini gli sarà molto utile"

Intervenuto su TMW Radio, il radiocronista di Rai Radio 1 Francesco Repice ha parlato di Nicolò Zaniolo, obiettivo sfumato della Fiorentina e ormai prossimo a vestire la maglia dell'Atalanta: “Lavorare con Gasperini gli farà bene. E' stato il vero crac degli ultimi anni, le sue qualità non si discutono e rappresenta sicuramente un rinforzo per la Dea”.

“Zaniolo deve migliorare ma…”

Poi ha aggiunto: “Zaniolo è un ragazzo che nutre grande fiducia in sé stesso, deve migliorare in alcuni atteggiamenti ma se ci riesce tornerà ad alti livelli. Con Gasperini lavorerà in maniera seria e non sarebbe il primo giocatore a essere rivitalizzato dal tecnico dell'Atalanta”.