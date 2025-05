Gasperini tenta lo sgarbo alla Fiorentina, vuole con sé a Roma una sua creatura

Si sono incontrati a Firenze Gian Piero Gasperini e i Friedkin, proprietari della Roma alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio al calcio di Claudio Ranieri. E proprio Ranieri, ex viola, si è seduto con loro al tavolo delle trattative come “consulente" della società giallorossa. L'incontro fiorentino ha poco a che fare con la squadra viola, visto che i fratelli americani possiedono un resort di lusso sulle colline che circondano la città. Ma con la Fiorentina il legame potrebbe arrivare presto.

All'incontro si è parlato anche di futuro e di possibili giocatori che Gasp vorrebbe a Roma. Appurato che ancora non ‘è un accordo definitivo per il suo approdo nella squadra della Capitale, l’ex allenatore dell'Atalanta avrebbe in mente di riportare con sé, se tutto si concretizzasse, Robin Gosens. Il terzino viola, da poco riscattato dall'Union Berlino, è stato di fatto la creatura di Gasperini ai tempi della Dea e potrebbe convincerlo a raggiungerlo sulle sponde del Tevere. Tutto ancora da vedere. Ma Gasp potrebbe provare lo sgarbo ai viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.