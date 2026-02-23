Corrado: "Errore grosso di Fagioli e non l'abbiamo sfruttato, sliding door della partita. La Fiorentina ci ha fatti abbassare, primo tempo peggio del previsto"
Molto rammaricato il figlio del patron del Pisa, Giovanni Corrado, che ha parlato a Dazn della sconfitta con la Fiorentina:
"La sliding door è anche l’occasione di Meister. L’errore di Fagioli è grosso per una partita di questo genere, un’opportunità che ti capita e dobbiamo avere la capacità di trasformare i dettagli in situazioni positive per noi.
Abbiamo avuto 5-6 situazioni nel primo tempo e abbiamo sbagliato uno stop, una ripartenza, poi i primi 15 minuti in queste partite sono sempre delicati. Sapevamo che non avremmo dovuto prendere gol e invece la Fiorentina ci ha costretto ad abbassarci, poi la partita è cambiata. Il primo tempo l’abbiamo fatto peggio di come ci saremmo immaginati. Sono questioni di dettagli, continuiamo a stare dentro le partite da inizio campionato ma troppe volte potevamo andare in vantaggio e non l’abbiamo fatto, sono troppe situazioni che lasciamo per strada e poi diventano pesanti.
Restiamo nella stessa posizione, c’erano squadre che sembravano in grande difficoltà come noi e poi in due partite hanno cambiato la stagione. Questo è un campionato molto equilibrato, abbiamo avuto troppe opportunità e non le abbiamo sfruttate".