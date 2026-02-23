Molto rammaricato il figlio del patron del Pisa, Giovanni Corrado, che ha parlato a Dazn della sconfitta con la Fiorentina:

"La sliding door è anche l’occasione di Meister. L’errore di Fagioli è grosso per una partita di questo genere, un’opportunità che ti capita e dobbiamo avere la capacità di trasformare i dettagli in situazioni positive per noi.

Abbiamo avuto 5-6 situazioni nel primo tempo e abbiamo sbagliato uno stop, una ripartenza, poi i primi 15 minuti in queste partite sono sempre delicati. Sapevamo che non avremmo dovuto prendere gol e invece la Fiorentina ci ha costretto ad abbassarci, poi la partita è cambiata. Il primo tempo l’abbiamo fatto peggio di come ci saremmo immaginati. Sono questioni di dettagli, continuiamo a stare dentro le partite da inizio campionato ma troppe volte potevamo andare in vantaggio e non l’abbiamo fatto, sono troppe situazioni che lasciamo per strada e poi diventano pesanti.

Restiamo nella stessa posizione, c’erano squadre che sembravano in grande difficoltà come noi e poi in due partite hanno cambiato la stagione. Questo è un campionato molto equilibrato, abbiamo avuto troppe opportunità e non le abbiamo sfruttate".