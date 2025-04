Il Giudice Sportivo non tocca la Fiorentina, ma esclude dalla partita contro il Cagliari una pedina dei sardi

Da poco ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 32esima giornata di Serie A che ha visto la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Parma. Nessun cartellino e nessuna sanzione per la squadra viola, che esce indenne da questo turno di campionato.

Non è lo stesso per il Cagliari, che proprio contro i viola nel match del lunedì di Pasquetta dovrà fare a meno di Alessandro Deiola, che contro l'Inter ha collezionato il suo quinto giallo stagionale e dunque è stato fermato per un turno dopo la diffida.