Operazione sicurezza: i due migliori giocatori della Fiorentina scalpitano per l'Empoli nonostante le Nazionali

Oggi i convocati, domattina la rifinitura. La Fiorentina conclude la lunga preparazione alla sfida contro l'Empoli ed entro massimo 24 ore Vincenzo Italiano prenderà le sue decisioni in merito alla formazione titolare. Le valutazioni principali riguardano lo stato di forma dopo il periodo in Nazionale, ma i due migliori giocatori viola rispondono presente.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nico Gonzalez e Jack Bonaventura sono a completa disposizione per sfidare l'Empoli. Per quanto riguarda gli esterni, la coppia Ikoné-Brekalo resta in vantaggio, ma è forte anche la candidatura del numero 10. Per il centrocampista, invece, si prospetta senza troppi problemi la nona gara su nove da titolare in campionato.