L'ex calciatore del Genoa Giovanni Marchese, che con Palladino ha condiviso anche il corso per diventare allenatore, ha parlato così a Lady Radio: “Raffaele non è mai stato un chiacchierone nello spogliatoio, ma esistono anche i leader silenziosi e lui è uno di quello. La sua indole partenopea poi gli permette di legare subito con tutti, di farsi volere bene all'interno del gruppo. E' un ragazzo umile, intelligente ed equilibrato, e alla Fiorentina ha trovato una società forte che lo ha supportato anche con le scelte di mercato”.

“Per mettere in panchina Biraghi ci vuole personalità”

“Palladino - ha aggiunto Marchese - ha dimostrato grande personalità mettendo in panchina giocatori importanti, senatori come Biraghi, e penso che questo sia un segnale positivo. Rispetto a Italiano è meno integralista, meno ”martellante", ma forse più duttile e capace di leggere i momenti delle partite, cambiando anche a partita in corso se necessario".