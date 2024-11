Il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco è in prestito al Monza, dove sta facendo vedere ottime cose. Ecco le sue parole ai canali ufficiali dei biancorossi: “Monza è una bella piazza, ho trovato dei grandissimi compagni. Già conoscevo lo staff e sto molto bene. Serie A? Uno ci spera nell'inserirsi, devi essere consapevole dei tuoi mezzi. Sono molto contento”.

Sul primo gol in campionato: “Ci ho pensato un sacco di volte, pensavo di essere decisamente più euforico. Invece sono andato a casa e mi sembrava come se avessi fatto gol contro i miei amici. Tranquillo. Perché la 42? La racconto in breve, è tutta colpa di una partita alla Playstation con il mio migliore amico. Avevamo la Roma e c'era Nzonzi, che aveva il numero 42. L'abbiamo messo punta e ha fatto tripletta. La cosa è rimasta, è stato anche il mio primo tatuaggio insieme al mio amico”.