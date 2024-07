Nuova esperienza in Serie B per uno dei Pierozzi. Palladino ha deciso di non puntarci

Un'uscita in casa Fiorentina. Il Palermo, come raccolto da Gianluca Di Marzio, ha chiuso per l’arrivo di Niccolò Pierozzi. Classe 2001, il terzino destro rappresenta un innesto importante sulle fasce per la rosa a disposizione di Dionisi, volenterosa di tornare nella prossima Serie A. Da capire ancora con precisione i dettagli della formula del trasferimento.

Le varie esperienze di Niccolò

Niccolò Pierozzi, rifredino come il gemello Edoardo, dopo essere cresciuto nel vivaio viola, ha esordito con Vincenzo Italiano, fatto esperienza prima in Serie C con la Pro Patria, poi in B alla Reggina con Inzaghi, segnando 4 gol e 2 assist in 36 presenze. 12 presenze la scorsa stagione in Serie A con la maglia della Salernitana. Adesso una nuova avventura nel campionato cadetto.