Lucca per completare l'attacco? Pozzo ne chiede almeno 20, ma una cessione della Fiorentina può svoltare la trattativa

Moise Kean domattina sarà a Firenze per il check-up clinico, dopo di che firme, foto e annuncio del contratto per i prossimi cinque anni (2,2 milioni a stagione) al via libera dei medici: ma l’attaccante dalla Juventus è il primo dei due rinforzi previsti nel reparto offensivo, scrive questa mattina il Corriere dello Sport.

Non sarà facile convincere i Pozzo

Conosciuto è anche il discorso che riguarda Lorenzo Lucca, punta dell’Udinese, nel mirino della Fiorentina fin dall’inizio del mercato quando tanti nomi si sono alternati di passaggio lungo la visuale del club, da Retegui a Sorloth fino a Pavlidis. L’Udinese, però, al momento è sicura di non cedere il proprio calciatore in questa estate per valorizzarlo ancora di più grazie alla stagione in arrivo; in caso contrario, servono più di 20 milioni per convincere la società della famiglia Pozzo.

Ma un modo c'è

Troppi per i viola che ne hanno già estratti potenzialmente oltre 18 (13,3 di quota fissa più 5 di bonus diviso in una porzione da 2 e una da 3, la seconda con risultati più impegnativi da ottenere) dal budget per Kean. Per questo, la vicenda Lucca potrebbe sbloccarsi quando e se verrà ceduto Nzola: per non ingolfare il reparto centravanti (Palladino considera anche Beltran utilizzabile in quel ruolo) e per reperire risorse finanziarie. Quindi, servirà tempo.