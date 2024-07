Tutto pronto (o quasi) per la nuova stagione, i convocati di Palladino: Amrabat subito fuori, Sabiri dentro insieme a una valanga di giovani

Alle porte la stagione 2024/25 che scatterà ufficialmente da martedì al Viola Park, dopo le visite mediche del gruppo previste per lunedì. Raffaele Palladino ha diramato la sua prima lista di convocati, in attesa del mercato.

Niente Amrabat, che aspetta solo la sua prossima destinazione, dentro 6 Primavera e 10 prestiti di rientro, tra cui Brekalo, Munteanu e anche il misterioso Sabiri. Fuori i giocatori impegnati in Copa America, Gonzalez e Martinez Quarta, il partente per le Olimpiadi Beltran e Barak, reduce da Euro2024 e ora in vacanza.

AMATUCCI Lorenzo, 2004

BARONCELLI Leonardo, 2005

BIANCO Alessandro, 2002

BIRAGHI Cristiano, 1992

BREKALO Josip, 1998

CAPRINI Maat Daniel, 2006

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

DALLE MURA Christian, 2002

DISTEFANO Filippo, 2003

FORTINI Niccolò, 2006

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KAYODE Michael Olabode, 2004

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

KOUAME Christian Michael, 1997

KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003

LEONARDELLI Pietro (P), 2006

LUCCHESI Lorenzo 2003

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

MUNTEANU Louis, 2002

NZOLA M'Bala, 1996

PARISI Fabiano, 2000

PIEROZZI Niccolò, 2001

RANIERI Luca, 1999

RUBINO Tommaso, 2006

SABIRI Abdelhamid, 1996

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990